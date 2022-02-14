Перевод небольших статей по амбассадорским программа

ПереводыЗавершен8 заявок654 просмотра
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Нужен перевод небольших статей по программам амбассадоров(статьи и проектах)

на

испанском

китайком

немецкий

2 года назад
guest_16445837266169
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$18
2 дня
RUBUAHWMZ
Делала заказ на перевод статьи(амбассадорские программы)на испанский и немецкий языки. Работой довольна. Все сроки соблюдены. Статьи переведены качественно. Спасибо за работу.
Очень доволен сотрудничеством. Все супер. Своевременная оплата. Заказчика рекомендую!