Перевод с русского на итальянский

ПереводыЗакрыт9 заявок636 просмотров
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Необходимо перевести текст на итальянский язык.

В предложении указать стоимость и сроки.

2 года назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад