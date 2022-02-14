Проверить перевод с русского на английский

Нужен перевод небольших статей по программам амбассадоров(статьи и проектах) на испанском китайком немецкий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка на документ с переводом - https://docs.google.com/document/d/1izoDDpM1y_d4-mIGRDWqlRdBQCFfoAaTcW8oyMDXoYc/edit?usp=sharing
Необходимо проверить, при необходимости изменить. Тематика - публикация вакансии (ее текст).
Посмотрите сразу - дайте вашу оценку. Предпочтение тем, кто может сделать день в день, оплата на карту укр банка (можно безопасную сделку) + опыт в переводах и положительные отклики.
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