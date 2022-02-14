Проверить перевод с русского на английский

ПереводыЗавершен2 заявки561 просмотр
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Ссылка на документ с переводом - https://docs.google.com/document/d/1izoDDpM1y_d4-mIGRDWqlRdBQCFfoAaTcW8oyMDXoYc/edit?usp=sharing 

Необходимо проверить, при необходимости изменить. Тематика - публикация вакансии (ее текст). 

Посмотрите сразу - дайте вашу оценку. Предпочтение тем, кто может сделать день в день, оплата на карту укр банка (можно безопасную сделку) + опыт в переводах и положительные отклики. 

2 года назад
PMVIVAT
Сергей 
35 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$3
1 день
RUBUAHWMZ
Проверка перевода сделана в срок. Спасибо за помощь. Буду обращаться ещё.
Сотрудничеством доволен. Заказчика рекомендую.