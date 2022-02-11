"По ту сторону удовольствия" - повесть

ПереводыЗакрыт28 заявок1099 просмотров
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Необходим перевод с русского на английский повести "По ту сторону удовольствия", кол-во страниц 265, слов - 69938, знаков с пробелами - 468 000, знаков без пробелов - 396 000.

Носитель языка будет осуществлять последующее редактирование.

Срок выполнения заказа - не более 3 месяцев.

Интересует цена, условия по срокам выполнения.

с уважением, Татьяна

2 года назад
guest_16448019448753
2 года в сервисе
Был
год назад