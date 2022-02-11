Перевод на азербайджанский 50 текстов

Ищу человека знающий Казахский язык на подработку, нужно общаться в чате. Скрипт общения предоставлю, всё довольно легко
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер, коллеги!
Требуется перевод на азербайджанский язык 50 текстов, контент, букмекерская контора/казино (официальное) латиницей.
Оставляйте ваши заявки/стоимость стандартной страницы.
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