Перевод с русского на английский язык информация для сайта

Необходим качественный перевод с русского на английский язык. Ваше владение английским языком должно быть свободным, без ошибок!

Поэтому для оценки уровня владения и качества перевода необходимо прислать образец перевода. К сожалению, без оценки качества, мы не сможем поручить вам эту работу. Пожалуйста, внимательно прочитайте условия перед направлением отклика

Общий объем 61 страница, прикладываю часть документа для ознакомления.