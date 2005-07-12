Перевод с русского на английский информация для сайта

ПереводыЗакрыт7 заявок715 просмотров
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Нужен качественный перевод информации для сайта с русского на английский, проверять будет носитель языка. Ваш уровень владения английским языком должен быть свободным!

Общий объем 61 страница (1800 зн/стр) прикладываю часть документа для ознакомления. Для того, чтобы поручить вам эту работу, нужно произвести оценку качества перевода, для этого нужен образец перевода. К сожалению, без оценки качества перевода, мы не сможем поручить вам этот проект.

Пожалуйста, прочитайте условия, прежде чем откликаться на проект.

2 года назад
guest_16448485349731
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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