Перевод стихов с русского на английский

Объем 2700 симв (несколько стихов по 1-4 четверостишия)

Тематика - мечта, любовь, осень.

Хотелось бы найти специалиста, у которого уже есть в портфолио переводы стихов.

Стоимость и сроки укажите пожалуйста в заявке.