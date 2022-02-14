Перевод сайта с русского на английский

ПереводыЗакрыт31 заявка862 просмотра
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Нужен грамотный (не гугл/яндекс транлейт) перевод сайта keramzit-aleksin.ru на английский язык, что нужно переводить и весь объём текста по ссылке в файле: https://docs.google.com/document/d/1olFhVD6PyJKlp68i0g3iwmihxrsxiddG2hxTToRBtWw/edit

нужна оценка всего задания и сроки исполнения.

2 года назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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