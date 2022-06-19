Оператор чата со знанием английского языка

Необходимо перевести текст с украинского на английский язык
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В международное агентство требуются операторы ПК желающие зарабатывать!
Для отклика заполняйте гугл форму https://forms.gle/776ioqhTJjUPdgYB8
О вакансии - https://youtu.be/x8SBlBgdmwA
Первая выплата - аванс на 14й день работы (половина от заработанного).
Требования:
* готовые учиться и стремящиеся к достижению результатов
* приветствуется усидчивость, общительность, ответственность, и творческий подход к работе
* опыт работы будет преимуществом без опыта обучим
* знания английского языка на среднем уровне (если вы не сможете общаться на простые темы без гугл переводчика, то просим не отправлять нам отклик, так как ЗНАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВАЖНЫ!)
* уверенный пользователь ПК
* обратите ВНИМАНИЕ, что эта работа подразумевает занятость 6 ДНЕЙ в неделю и 8 ЧАСОВ в день (только ПОЛНАЯ занятость, если ищите подработку, то не отправляйте отклик пожалуйста)
Условия работы:
* наличие компьютера или ноутбука, скоростной интернет (работать на телефоне не возможно)
* удалённая работа на дому.
Средняя зарплата по агентству 500$ - 1500$ в месяц.
Обязанности:
* общение на сайте от имени наших девушек, которые в поиске мужа
* составление писем и ежедневные ответы на письма
* построение долгосрочных отношений с мужчинами
Что мы можем предложить:
* поддержка руководителя 18 часов в сутки 6 дней в неделю
* стабильные выплаты зарплаты
* карьерный рост возможен уже через 6 месяцев работы
* работа по договору
Законность:
* все наши клиентки дают согласие на общение от их имени на сайте
* мужчины регистрируясь на сайте подписывают соглашение сайта, о том, что они понимают, что с ними могут общаться операторы, а не сами девушки
* мы работаем официально, как компания и платим налоги
Интересно наше предложение? Отклик https://forms.gle/YZajKeeSWkYyjM1f6
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