Перевод с русского на польский

В международное агентство требуются операторы ПК желающие зарабатывать! Для отклика заполняйте гугл форму [url=https://forms.gle/776ioqhTJjUPdgYB8]https://forms.gle/776ioqhTJjUPdgYB8[/url] О вакансии - [url=https://youtu.be/x8SBlBgdmwA]https://youtu.be/x8SBlBgdmwA[/url] Первая выплата - аванс на 14й день работы (половина от заработанного). [b]Требования:[/b] * готовые учиться и стремящиеся к достижению результатов * приветствуется усидчивость, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, мы ищем компетентного переводчика с русского на польский язык. Хотим работать на фрилансе, но на долгосрочной перспективе. Нам нужно перевести статью с русского на польский. Сможете ли это сделать и какая стоимость?
- Похожие заказы
- $600Переводы5 заявокЗакрытгод назад
Добрый день, нам нужно перевести статью. с русского на польский язык, можете ли вы это сделать и какова будет стоимость?Переводы12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перевести страницы указанные ниже на украинский язык. Весь перевод необходимо будет поместить в документ Word. Оригинальный текст и технологии описанные в нем, содержат специфические стоматологические термины, поэтому предпочтение тем, кто знаком с темой зубных (дентальных) ...Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Объем 2700 симв (несколько стихов по 1-4 четверостишия) Тематика - мечта, любовь, осень. Хотелось бы найти специалиста, у которого уже есть в портфолио переводы стихов. Стоимость и сроки укажите пожалуйста в заявке.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен грамотный (не гугл/яндекс транлейт) перевод сайта keramzit-aleksin.ru на английский язык, что нужно переводить и весь объём текста по ссылке в файле: https://docs.google.com/document/d/1olFhVD6PyJKlp68i0g3iwmihxrsxiddG2hxTToRBtWw/edit нужна оценка всего задания и сроки исполнения.Переводы31 заявкаЗакрыт2 года назад
Табель успеваемости ученика 2 класса (описание приобретенных знаний, умений и навыков по разным дисциплинам)Переводы4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Необходимо перевести текст с украинского на английский языкПереводы29 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Необходим качественный перевод с русского на английский язык. Ваше владение английским языком должно быть свободным, без ошибок! [/b]Поэтому для оценки уровня владения и качества перевода необходимо прислать образец перевода. К сожалению, без оценки качества, мы не ...Переводы10 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен качественный перевод информации для сайта с русского на английский, проверять будет носитель языка. Ваш уровень владения английским языком должен быть свободным! Общий объем 61 страница (1800 зн/стр) прикладываю часть документа для ознакомления. Для того, чтобы ...Переводы7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, коллеги! Требуется перевод на узбекский язык 50 текстов, контент, букмекерская контора/казино (официальное) латиницей. Оставляйте ваши заявки/стоимость стандартной страницы.Переводы10 заявокЗакрыт2 года назад