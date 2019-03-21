Перевести песню с анг на русский

Прикрепил файл. Перевести надо текст для функционала хелп-деск системы, то есть программы для поддержки пользователей. В каждой строчке надо перевести то, что после двоеточия. Пример: "Users":"Users", Нужно сделать в этом же файле, чтобы было так: "Users":"Пользователи", [b]Крайне важно, чтобы ни один ...
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tragedy phil hamilton
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