Перевести сайт на немец., итал., франц., испанский

Здравствуйте.

Необходимо перевести грамотно веб сайт на немецкий, итальянский, французский и испанский языки.

Объем информации видно на сайте. Надо перевести все, кроме ссылок Статьи, Вход в панель, Регистрация и их содержания.

При ответе указывайте свое портфолио по переводам, либо ссылки на сайты.

Выбор исполнителя будет сделан исходя из качества и предложенной цены.

НЕ пишите, пожалуйста, личные сообщения!

Сразу указывайте цену и сроки исполнения.

Заявки, не удовлетворяющие этим условиям, не будут рассмотрены.