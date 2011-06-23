Перевести сайт на немец., итал., франц., испанский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок309 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо перевести грамотно веб сайт на немецкий, итальянский, французский и испанский языки.

Объем информации видно на сайте. Надо перевести все, кроме ссылок Статьи, Вход в панель, Регистрация и их содержания.

При ответе указывайте свое портфолио по переводам, либо ссылки на сайты.

Выбор исполнителя будет сделан исходя из качества и предложенной цены.

НЕ пишите, пожалуйста, личные сообщения!

Сразу указывайте цену и сроки исполнения.

Заявки, не удовлетворяющие этим условиям, не будут рассмотрены.

15 лет назад
safeway
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Tatyana_Ts
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$100
10 дней
Качественный перевод, рекомендую
Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tatyana_Ts
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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