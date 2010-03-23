Перевести сайт на польский язык

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Нужно перевести сайт rrm-group.com на польский язык. На сайте 5 страничек информации. Прошу выполнить работу качественно и желательно сегодня.

Предпочтение украинским исполнителям, для удобства оплаты.

15 лет назад
flabers
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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