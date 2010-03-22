Перевод с туркменского на русский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт4 заявки145 просмотров

Уважаемые переводчики!

Сегодня необходим перевод военного билета с туркменского на русский язык.

Кто готов взяться за подобную работу?

Цена вопроса 500 рублей.

Контакты для связи - skype - buro24

15 лет назад
kakotka
Карина 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод CV с UA на EN

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен грамотный перевод резюме с украинского на английский + несколько пунктов, которые можно будет в него добавлять или выкидывать. В общем около 2 страниц. Оплата ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевести сайт на немец., итал., франц., испанский

    $50

    Здравствуйте. Необходимо перевести грамотно веб сайт на немецкий, итальянский, французский и испанский языки. Объем информации видно на сайте. Надо перевести все, кроме ссылок Статьи, Вход в панель, Регистрация ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевести письмо и небольшой текст на английский

    Нужно перевести с русского на английский тексты в прикрепленных файлах. Это письмо-предложение, страничка для сайта и еще пару фраз для веб-интерфейса. Крайне желательно, чтобы переводчик был в теме Интернета, а еще лучше в ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод медицинской статьи

    Для сайта "Лечение в Израиле" http://www.doc4u.ru надо перевести статью с английского на русский, тематика - медицинская. Примерно 10,000 знаков.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод текста с английского

    Необходимо выполнить качественный перевод текста. Результат необходимо оформить в виде таблицы с двумя столбцами: в первом идут предложения на английском, а во втором - на русском. Текст - полторы ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод на немецкий

    Необходимо качественно и очень быстро выполнить перевод на немецкий язык технического текста (около 5 стр). Текст прилагаю, пишите свои расценки. Срок - 21 марта 13.00

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен качественный перевод

    Нужен качественный перевод текста с русского на испанский . Текст довольно простой для фильма небольшого . Если качество вашего перевода будет соответствовать нашим требованиям ,то сможем работать на постоянной основе . Жду ваших предложений .Текст ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад