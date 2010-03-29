Здравствуйте. Необходимо перевести грамотно веб сайт на немецкий, итальянский, французский и испанский языки. Объем информации видно на сайте. Надо перевести все, кроме ссылок Статьи, Вход в панель, Регистрация ...
Перевод CV с UA на EN
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Нужен грамотный перевод резюме с украинского на английский + несколько пунктов, которые можно будет в него добавлять или выкидывать. В общем около 2 страниц.
Оплата только Яндекс-деньги.
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