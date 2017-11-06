Перевод документации (строительство, нефтегаз)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт9 заявок317 просмотров

Ищем квалифицированных технических специалистов для перевода комплектов документов. Тематика: документация нефтегазовой отрасли, строительства. Языковые пары: английский - русский, русский - английский.  Оплата: 200-250 р. за 1800 знаков. Наличие ТРАДОС и умение им пользоваться обязательно. При успешном выполнении проекта возможно долгосрочное сотрудничество в рамках разных проектов. Ориентировочное начало проекта - декабрь. Объемы большие, сроки сжатые, поэтому рассматриваем приглашение нескольких переводчиков.

К заявке необходимо приложить выполненное тестовое задание + резюме с указанием опыта работы. 

8 лет назад
Ammy_Klein
Светлана 
43 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров