Требуется редактирование или верстка новых страниц на платформе Shopify. Необходимо доработать существующие элементы и создать новые страницы по заданным темам. Опыт работы с Shopify обязателен.
Перевод короткого видео на шведском
Нужно перевести видео 1:25 на рус язык в текст
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