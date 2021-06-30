Вакансия в ИТ-компании для ответственного специалиста с высоким уровнем французского языка (не ниже B2). Обязанности включают периодические переводы, анализ информации и работы по маркетингу. Начальная ставка 800$ с возможностью повышения. Полностью удаленная работа на фулл-тайм, 8 часов в день. Присоединяйтесь к позитивной команде и интересным проектам!