Требуется ответственный человек c чешским языком.

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки650 просмотров

Мы - хорошо развивающаяся ИТ-компания, которая растет и ищет новых членов для своей команды. Если вы хотите работать с постоянным проектом, где можете развиваться в компетенциях и оплате - это к нам .

Обязанности

— Периодические переводы (но это не вакансия переводчика, это малая часть работ);

— Поиск или анализ информации, всему научим;

— Разные работы по маркетингу, определим с вами конкретный список и всему научим.

Полностью удаленная работа в крутой команде, присоединяйтесь к нашей отличной компании ИТ-профессионалов!

Необходимые навыки

—Очень важно знание письменного чешского языка на очень хорошем уровне, не ниже B2;

—Очень важна личная ответственность;

— Навыки работы с контентом - как копирайтинг, так и рерайт;

— Аналитический склад ума;

— Умение просто донести сложные вещи;

— Позитивный настрой.

Предлагаем

Интересные задачи, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов». Мы — не агентство, никаких заказчиков, все задачи касаются компании, который делает единый продукт компании.

— Мы умеем ценить классных специалистов и оплата по мере роста вашего опыта конкретно у нас будет периодически расти (зависит от ваших результатов), 700 долларов - начальная ставка и будет повышаться регулярно;

— 14 дней отпуска оплачивается 100%;

— Крутая и позитивная команда проекта;

— Оплата 2 раза в месяц;

— Работа в крутом международном проекте, который все время растет и бьет рекорды по всем показателям.

Совмещать с другой работой или фрилансом не получится. Ищем только на фулл-тайм на 8 рабочих часов в день удаленно.

Уровень заработной платы на начальном этапе 800$, по результатам работы возможно повышение.

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4 года назад
SVC
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
33 отзыва
4 года назад
Александр
 
59 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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