Требуется перевод сайта zdceh.ru на английский язык. Необходима полная локализация контента, чтобы обеспечить удобство пользователей. Убедитесь, что перевод соответствует оригинальному смыслу и стилю.
Требуется ответственный человек c чешским языком.
Мы - хорошо развивающаяся ИТ-компания, которая растет и ищет новых членов для своей команды. Если вы хотите работать с постоянным проектом, где можете развиваться в компетенциях и оплате - это к нам .
Обязанности
— Периодические переводы (но это не вакансия переводчика, это малая часть работ);
— Поиск или анализ информации, всему научим;
— Разные работы по маркетингу, определим с вами конкретный список и всему научим.
Полностью удаленная работа в крутой команде, присоединяйтесь к нашей отличной компании ИТ-профессионалов!
Необходимые навыки
—Очень важно знание письменного чешского языка на очень хорошем уровне, не ниже B2;
—Очень важна личная ответственность;
— Навыки работы с контентом - как копирайтинг, так и рерайт;
— Аналитический склад ума;
— Умение просто донести сложные вещи;
— Позитивный настрой.
Предлагаем
Интересные задачи, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов». Мы — не агентство, никаких заказчиков, все задачи касаются компании, который делает единый продукт компании.
— Мы умеем ценить классных специалистов и оплата по мере роста вашего опыта конкретно у нас будет периодически расти (зависит от ваших результатов), 700 долларов - начальная ставка и будет повышаться регулярно;
— 14 дней отпуска оплачивается 100%;
— Крутая и позитивная команда проекта;
— Оплата 2 раза в месяц;
— Работа в крутом международном проекте, который все время растет и бьет рекорды по всем показателям.
Совмещать с другой работой или фрилансом не получится. Ищем только на фулл-тайм на 8 рабочих часов в день удаленно.
Уровень заработной платы на начальном этапе 800$, по результатам работы возможно повышение.
При отклике указывайте пожалуйста свой Телеграм
Заявки фрилансеров
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