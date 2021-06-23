Принять участие в демонстрации продукта на английском

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Закрыт12 заявок576 просмотров

Нужен человек с хорошим разговорным английским, который примет участие в видеодемонстрации продукта. Во время демонстрации нужно будет задать несколько вопросов.

Исполнителю задания отправлю подробное ТЗ.

4 года назад
alexkostov23
Александр 
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