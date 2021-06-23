Перевести субтитры видео на русский язык Ознакомьтесь с видео: https://www.youtube.com/watch?v=dADX5WKcckw Перевод делаем в smartcat-е. Если нет аккаунта или не умеете, то можно в Google Spreadsheets Это ...
Принять участие в демонстрации продукта на английском
Нужен человек с хорошим разговорным английским, который примет участие в видеодемонстрации продукта. Во время демонстрации нужно будет задать несколько вопросов.
Исполнителю задания отправлю подробное ТЗ.
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