Перевод инструкций с английского и верстка в пдф

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Закрыт22 заявки812 просмотров

Требуется перевод инструкций и верстка в пдф. Обязательно отличное умение работать в акробат, файлы местами проблемные.

1-2 автора на постоянку, лабораторные принадлежности, паяльные станции, самокаты- тематики есть разные.

Будет пробник на несколько страниц, отвечайте, если готовы оценить материалы, предложить вашу кандидатуру.

4 года назад
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