Перевести видео на украинский с тайм-кодами

$133
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт10 заявок526 просмотров

СРОК - 1 ДЕНЬ!

Нужно перевести следующие видео на украинский язык. Каждое предложение должны быть указаны тайм-коды.

1) https://drive.google.com/file/d/1Ix1ZtekjzZRyr6i1qTb4JVPg8GXRF277/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1p3v14rCTvHypvr8OfJ0Zwz28brlsJU9U/view?usp=sharing

3) https://drive.google.com/file/d/1kN_ht5mC3drCBXGDMM5cwMWt3HOfqDGd/view?usp=sharing

4 года назад
guest_16244383557597
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Павел
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергий
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Денис
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-2)
4 года назад
Николай
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Перевести субтитры видео на русский язык

    Требуется перевод субтитров видео курса CERN по квантовым вычислениям на русский язык. Перевод осуществляется в smartcat или Google Spreadsheets. Укажите цену и сроки для одной лекции, всего 7 лекций. После перевода доступ к материалам будет открыт для вузов СНГ и всем желающим.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод инструкций с английского и верстка в пдф

    Ищутся авторы для перевода инструкций с английского языка и верстки в PDF. Необходимо отличное знание Acrobat и опыт работы с проблемными файлами. Тематики: лабораторные принадлежности, паяльные станции, самокаты. Предлагается пробник на несколько страниц.

    Переводы22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод

    Требуется профессиональный перевод текста на указанный язык. Ожидается качественное выполнение работы с соблюдением всех языковых нюансов.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Принять участие в демонстрации продукта на английском

    Требуется участник для видеодемонстрации продукта с хорошим разговорным английским. В процессе демонстрации необходимо будет задать несколько вопросов. Подробное техническое задание будет предоставлено исполнителю.

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод с Китайского на Русский и наоборт

    Предлагаю услуги перевода текстов и аудио с китайского на русский язык и обратно. Обладаю опытом перевода различных тематик и работаю с программой Trados. Проживал в Урумчи, китайский язык на уровне носителя. Укажите дополнительные пожелания для выполнения заказа.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести на английский язык

    Требуется перевод текстов, включая диалоги комиксов, на английский язык. Необходимо обеспечить точность и сохранение оригинального стиля. Укажите опыт в переводах и примеры работ.

    Переводы98 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести документ с иврита на украинский

    Требуется перевод судебного решения объемом 34 страницы с иврита на украинский. Необходима точность и соблюдение юридической терминологии. Ожидается качественный перевод без ошибок.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести на Кыргызский язык тексты объявлений о работе

    Требуется перевод коротких объявлений о работе на киргизский язык. Объем текста составляет 2603 символа без пробелов, без технических терминов. Оплата производится по факту через Сбербанк Онлайн. Заявки без указания сроков и суммы не рассматриваются.

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод массива с русского на азербайджанский

    Требуется перевод значений переменных в массиве с русского на азербайджанский язык. Важно сохранить синтаксис массивов. Файлы для перевода прикреплены в архиве. Необходима оценка и сроки выполнения работы.

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    4 года назад