Требуется перевод субтитров видео курса CERN по квантовым вычислениям на русский язык. Перевод осуществляется в smartcat или Google Spreadsheets. Укажите цену и сроки для одной лекции, всего 7 лекций. После перевода доступ к материалам будет открыт для вузов СНГ и всем желающим.