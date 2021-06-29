Требуется перевод субтитров видео курса CERN по квантовым вычислениям на русский язык. Перевод осуществляется в smartcat или Google Spreadsheets. Укажите цену и сроки для одной лекции, всего 7 лекций. После перевода доступ к материалам будет открыт для вузов СНГ и всем желающим.
Вычитать 20 инструкций на немецком языке
Требуется опытный переводчик немецкого языка.
Нужно вычитать 20 инструкций на немецком языке
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