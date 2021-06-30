Требуется редактирование или верстка новых страниц на платформе Shopify. Необходимо доработать существующие элементы и создать новые страницы по заданным темам. Опыт работы с Shopify обязателен.
Перевод с русского на польский
Перевод с русского на польский
Мы зарабатываем 40000 в реальном выражении на каждого поляка, но политики украли наши научные разработки. На средства, выделенные государством, создается площадка для заработка денег, которая позволяет жителям нашей страны получать 50 тысяч. ежемесячный пассивный доход попросту присвоила наша политическая элита во главе с президентом. Но нам удалось сделать его доступным для каждого поляка. Теперь каждый имеет доступ к нашей платформе и может зарабатывать от 6000 в неделю. Регистрация уже открыта. Я был вынужден скрыть от людей программу, которая приносит каждому политику по 50 тысяч в месяц. Теперь я рисковал всем, рассказывая об этом на просторах Интернета. Но, видя, как бедные люди живут в смутные времена пандемии, я не могу об этом молчать. Эта программа теперь доступна каждому, ведь ее создателям тоже приходится жить в тишине, она максимально проста и доступна. В моем собственном примере я только один раз инвестировал 940, а затем наблюдал, как робот совершает прибыльные сделки на фондовом рынке, и мой счет просто рос с каждым днем. Не упустите этот шанс! Надеюсь, что мой риск будет оправдан и что каждый поляк сможет улучшить свою жизнь.
Я заработаю 23 тысячи за две недели. И позвольте мне заниматься всем этим не более 20 минут в день. Утром я запускаю свою программу автоматической торговли, она просто весь день делает прибыльные сделки, а вечером я уже получаю деньги на карты. Я никого не уговариваю, думаю, вряд ли кто-то откажется от такого шанса. И если вы такие же, как я, я нашла эту возможность и вы хотите заработать так хорошо, как я ни на секунду не думаю и зарегистрироваться под видео.
Заявки фрилансеров
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