Требуется редактирование или верстка новых страниц на платформе Shopify. Необходимо доработать существующие элементы и создать новые страницы по заданным темам. Опыт работы с Shopify обязателен.
Переводчик немецкого, инструкции по лабораторному оборудованию
Добрый день! Требуется переводчик немецкого, инструкции по лабораторному оборудованию в кол-ве 20 штук. Шейкеры/инкубаторы.
Требуется как перевод, так и глубокая вычитка готовых вариантов.
Интересуют только прямые исполнители.
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