Переводчик немецкого, инструкции по лабораторному оборудованию

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Закрыт8 заявок485 просмотров

Добрый день! Требуется переводчик немецкого, инструкции по лабораторному оборудованию в кол-ве 20 штук. Шейкеры/инкубаторы.

Требуется как перевод, так и глубокая вычитка готовых вариантов.

Интересуют только прямые исполнители.

4 года назад
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