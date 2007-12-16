Перевод на французский

Нужен перевод вот такого скрипта AlstraSoft Affiliate Network Pro. посмотреть сам скрипт можно здесь http://9.vosxod.z8.ru/ Перевести нужно все - каждое слово, каждую букву в скрипте. Если цена будет приемлема, то на заказ можно расчитывать. Оплата будет произведена только после ...