Перевод на французский

Нужно перевести 5000 знаков с русского на украинский. Тематика - письма клиентам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для выполнения долгосрочного проекта (12 месяцев) требуются отверственные переводчики на французский язык. Обязательно владение программой Традос. Текст технической тематики, глоссарий и базы Традоса предоставляются. Оплата составляет 4 доллара/1800 знаков с пробелами за вычетом слов, предоставляемых в глоссарии. При необходимости заключаем договор. В приложении тестовое задание. Оно и является примером работы. Заинтересованным лицам просьба высылать резюме с контактной информацией выполненным тестовым заданием по адресу: [email protected]. При возникновении вопросов стучте в аську 372-777-900.
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