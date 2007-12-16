Перевод на казахский

ПереводыЗакрыт2 заявки265 просмотров
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Для выполнения долгосрочного проекта требуются переводчики на казахский язык. Тематика переводов юридическая. Оплата составляет 4-5 долларов/1800 знаков с пробелами. Просьбы высылать резюме с контактной информацией на адрес: [email protected]

16 лет назад
lady_success
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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