Перевод рус. - англ.

ПереводыЗавершен12 заявок224 просмотра
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12 лет назад
hillo
Юрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$1
1 день
Юлия прекрасный исполнитель! Цена за проделанную работу адекватная! Очень порадовало качество и скорость исполнения! Советую обращаться!
Отличный и прекрасный заказчик! Мгновенная оплата, все время на связи. Рекомендую!
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