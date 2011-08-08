Перевести сайт на немецкий язык

Перевод новостных статей по гостиничной тематике с английского. 1 статья (от 1000 до 5000 знаков) в день по рабочим дням. По утрам предоставляю ссылку на очередную статью. Для вашей уверенности каждую статью оплачиваю заранее. Оплата - только яндекс ...