Перевод статьи на тему Flash/Flex программирования

$5
ПереводыЗакрыт18 заявок394 просмотра
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Необходимо перевести статью с английского на русский.

Тема: Adobe Flash, Flex и др.

Объём текста: ~ 9к знаков.

Ссылка на статью: http://www.adobe.com/devnet/flex/articles/why_flex_php.html

Перевод должен быть качественным, не машинным.

После принятия заявки выдаю эту статью в формате *.doc (оформление должно быть сохранено)

12 лет назад
Fly_info
Андрей 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
esmeralda91
Татьяна 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$5
3 дня
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