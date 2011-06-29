Англоязычные тексты для сайтов

Необходимо перевести одну страницу русского текста тематики "искусство, фотография" на французский язык. Бюджет минимальный, предпочтение будет отдано предложению с наименьшим запросом, так что сразу указывайте сумму.
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