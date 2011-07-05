Перевести статью с английского на русский (ИТ)

ПереводыЗавершен38 заявок551 просмотр
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Нужно перевести вот эту статью http://www.webselected.com/blog/google-plus-api-for-developers-and-cross-social-network-appl.html

Очень срочно. Пишите сумму и срок.

12 лет назад
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
12 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена очень хорошо. Результатом доволен! Спасибо, буду продолжать сотрудничать.
Роман хороший, порядочный заказчик. Работали с ним в первый раз, без предоплаты, так что был некоторый риск. Но он в назначенное время вышел на связь, и оплатил заказ без задержек. Будем рады сотрудничать с ним впредь.
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