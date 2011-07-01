Перевод ролика

Здравствуйте. Ведем переговоры с англоязычной компанией, а в английском не сильны. Необходимо переводить наши письма с русского на английский с точными формулировками и сохранением смысла. Тематика - финансы. Работа будет происходить следующим образом: я присылаю вам текст на русском ...