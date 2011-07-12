С английского на русский, экономика, 30-40 стр.

Нужен переводчик, владеющий фарси, для телефонных переговоров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен перевод с английского на русский язык. Подробности:
1) направление: с английского на русский язык.
2) тематика: публикации и отчеты по экономике и торговле.
3) Формат файла: DOC.
4) объем: 30-40 страниц, (по 1800 знаков).
5) срок: 4 дня.
6) оплата договорная по факту, после получения перевода: системой Webmoney (быстро: 3 рабочих дня); или - Анелик, Контакт, Unistream и прочие (медленнее - 5 рабочих дней);
7) критерий: качественный перевод тестового отрывка; текст для пробного перевода приводится ниже.
Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected], в теме сообщения обязательно указать "веблансер" (что сообщение не затерялось в спам).
В контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.
Важно:
1) сразу указывайте цену за 1 страницу 1800 знаков.
2) тестовый перевод нужен обязательно, т.к. мне нужно знать примерно качество перевода.
3) компьютерный перевод и google-переводы высылать не надо.
4) предложение выставляйте здесь на веблансере, а тест - на почту.
С уважением,
Александр
Текст для пробного перевода:
The changing interrelationships of trade, domestic investment and FDI
FDI (and to a lesser extent domestic investment) can induce imports in the short term. An investing firm for instance building a new plant may require capital items only available (or cheaper) from foreign sources. Credit rating agencies evaluating emerging sovereign debt are aware of the impact on the current account and will at times discern between types of imports – pure consumption or non-performing investment versus capital imports for an investment that will earn its cost. Increasing intra-firm trade between developed and developing countries highlights the trend towards more trade-intensive foreign investment. For instance, US MNE affiliates located in developing countries have increased their exports to other affiliates rather than to the parent (Figure 3.2). This reflects the new multinational enterprise (MNE) strategies of outsourcing and globalised production with a network of subsidiaries in various countries creating a “global value chain” (UNCTAD, 2002) and mirrors a change in the determinants ofFDI.
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