Проект для Лучук Левко

$100
ПереводыЗавершен1 заявка147 просмотров
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Проект для Лучук Левко только.

Выполнить перевод текста до 6-го июля 2011, до 22:00 по Киеву.

12 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
kusanagi
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$5
7 дней
Ответственный человек. Работа выполнена в срок и качественно. Спасибо. Буду обращаться еще.
Очень приятный заказчик. Четко поставленные задания, оперативная коммуникация и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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