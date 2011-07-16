Перевести 26 статей о языковых тестах

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Есть сайт о языковых школах http://tesol1.net/ru/

Его русская часть была переведена машинным переводчиком. Необходимо сделать ручной перевод 26 статьи + главной страницы.

Все статьи можно прямо сейчас увидеть в правом сайдбаре.

Переводы нужно делать с сохранением html-форматирования, брать/вставлять текст из админки (помимо поля с самой статьёй там ещё два заголовка).