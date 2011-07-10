Перевод с англ. на русский паспорта холодильника

$50
ПереводыЗавершен2 заявки219 просмотров
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Требуется перевести паспорт холодильника с английского на русский язык.

паспорт прикрепляется

пишите пожалуйста сроки и цены, без сроков и цен предложения не рассматриваются

12 лет назад
super-visor
Романович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bysinka
Марина 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$40
2 дня
Перевела быстро, без роботов. Рекомендую.
Очень понравилось сотрудничать с Романом. Очень вежливый и приятный в общении человек. Оплату произвел сразу после получения перевода. Рекомендую всем)))