Перевод фразы на три языка

Необходимо перевести одну страницу русского текста тематики "искусство, фотография" на французский язык. Бюджет минимальный, предпочтение будет отдано предложению с наименьшим запросом, так что сразу указывайте сумму.
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Нужно перевести одну фразу на языки: болгарский, греческий и арабский.
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