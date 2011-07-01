Перевод фразы на три языка

Уважаемые переводчики! Необходим исполнитель для выполнения второй части проекта (первая половина перевода готова и будет предоставлена вместе с оставшимся для перевода материалом (что также будет помощью для продолжения работы)). Тематика металлургия: сталеплавильный цех и сталелитейная ...