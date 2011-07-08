Перевод книги с украинского на русский

Здравствуйте! Необходим перевод трех документов в приложении с польского языка на русский. Срок -до 16 часов по Москве сегодня. Тариф- 40 гривен за 1800 знаков с пробелами (WMU)ю Пожалуйста, оставляйте свои контакты в проекте