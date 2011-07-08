Перевод книги с украинского на русский

$20
ПереводыЗавершен22 заявки527 просмотров
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207 страниц с таблицами без рисунков. Книга "Управлиння дияльностю пидприемства у конкурентному середовищи"

Книга разбита на 6 .doc файлов.

Работа заключается в следующем: прогнать через переводчик ПРОМТ или РУТА для Word, а потом вычитать на наличие ошибок автоматического перевода.

12 лет назад
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
esmeralda91
Татьяна 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$20
3 дня
Доволен работой, быстрее сроков, качественно, что еще сказать, рекомендую Ларину.
Очень довольна нашим сотрудничеством. необычайно честный человек, что очень редко сейчас встречается. Рекомендую всем)))
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