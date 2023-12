Перевод с английского на русский

Уважаемые переводчики! Необходим исполнитель для выполнения второй части проекта (первая половина перевода готова и будет предоставлена вместе с оставшимся для перевода материалом (что также будет помощью для продолжения работы)). Тематика металлургия: сталеплавильный цех и сталелитейная установка

Ставка 0,9 руб/новое слово, выполнять в Традос 2007.

Срок 22-00 МСК 05.07.11 (оставшийся объем прибл. 4000 слов всего).

Оплата Яндекс.деньги, Веб-мани или на банковский счет.

Для выбора исполнителя прошу выполнить короткий тест. Тестовое задание необходимо направить до 18-00 МСК 04.07.11. Тестовые переводы направляйте, пожалуйста, ТОЛЬКО в личку:

Electrode Masts, Arms (SE 214)

The electrode arms are current conducting by means of the proven Cu-cladded surface on a steel box type structure.

Any copper tubes with insulation material and cooling water pipes, which are required on conventional Electrode arms are eliminated, as well as the critical connec­tions between high current tubes and electrode clamp.

Electrode Clamp

The contact clamp consists of forged copper with drilled cooling channels to achieve a good heat transfer. The cooling water supply to the contact clamp is provided by a flange connection. No hoses are required. The contact is defined by 4 contact surfaces. This guarantees a good current transfer from the contact clamp into the electrode. The electrode is clamped safely in 3 points.

Insulation

The main insulation is installed between electrode arm and column stool. The insulation is mounted by using 3 pre-stressed bolts for a dust tight connection. This prevents arcing in this critical area.