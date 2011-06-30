Перевод с английского на русский

Необходимо перевести одну страницу русского текста тематики "искусство, фотография" на французский язык. Бюджет минимальный, предпочтение будет отдано предложению с наименьшим запросом, так что сразу указывайте сумму.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые переводчики! Необходим исполнитель для выполнения второй части проекта (первая половина перевода готова и будет предоставлена вместе с оставшимся для перевода материалом (что также будет помощью для продолжения работы)). Тематика металлургия: сталеплавильный цех и сталелитейная установка
Ставка 0,9 руб/новое слово, выполнять в Традос 2007.
Срок 22-00 МСК 05.07.11 (оставшийся объем прибл. 4000 слов всего).
Оплата Яндекс.деньги, Веб-мани или на банковский счет.
Для выбора исполнителя прошу выполнить короткий тест. Тестовое задание необходимо направить до 18-00 МСК 04.07.11. Тестовые переводы направляйте, пожалуйста, ТОЛЬКО в личку:
Electrode Masts, Arms (SE 214)
The electrode arms are current conducting by means of the proven Cu-cladded surface on a steel box type structure.
Any copper tubes with insulation material and cooling water pipes, which are required on conventional Electrode arms are eliminated, as well as the critical connections between high current tubes and electrode clamp.
Electrode Clamp
The contact clamp consists of forged copper with drilled cooling channels to achieve a good heat transfer. The cooling water supply to the contact clamp is provided by a flange connection. No hoses are required. The contact is defined by 4 contact surfaces. This guarantees a good current transfer from the contact clamp into the electrode. The electrode is clamped safely in 3 points.
Insulation
The main insulation is installed between electrode arm and column stool. The insulation is mounted by using 3 pre-stressed bolts for a dust tight connection. This prevents arcing in this critical area.
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