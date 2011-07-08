Англ.: 1000-5000 знаков в день, 20 дней в месяц

ПереводыЗавершен16 заявок889 просмотров
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Перевод новостных статей по гостиничной тематике с английского.

1 статья (от 1000 до 5000 знаков) в день по рабочим дням. По утрам предоставляю ссылку на очередную статью.

Для вашей уверенности каждую статью оплачиваю заранее.

Оплата - только яндекс деньги.

Прошу указывать цену за 1000 знаков _русского_ текста с пробелами.

12 лет назад
HotelPRO
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранные исполнители
vidma-t
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятный человек и заказчик. Четко указаны задачи, своевременная оплата, все отлично. Рекомендую!
Alex_golf
Алексей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
Алексей из 48 переводчиков лучше всех сделал перевод статьи с английского языка на русский, посвященной гостиничной тематике. Текст сдан раньше назначенного срока и оказался просто идеальный, такой, что нуждается только в публикации. Ничего доделывать, дописывать, додумывать и допереводить не нужно было. Безупречное знание как английского, так и русского языка. Мы надеемся продолжить наше сотрудничество. Всем остальным рекомендуем!
Светлана - отличный заказчик, настоятельно рекомендую сотрудничать! Четкая задача, гибкий подход и своевременная оплата. Однозначный плюс от меня
alexasmile
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$2
1 день
Александра сделала самый лучший перевод стилистически сложного текста с английского языка на русский, над которым бились пять переводчиков. Отличная работа. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем всем!
Благодарна за взаимовыгодное сотрудничество. Светлана - честный, оперативный и ответственный заказчик. Четкая постановка задания и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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