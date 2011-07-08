Англ.: 1000-5000 знаков в день, 20 дней в месяц

Алексей из 48 переводчиков лучше всех сделал перевод статьи с английского языка на русский, посвященной гостиничной тематике. Текст сдан раньше назначенного срока и оказался просто идеальный, такой, что нуждается только в публикации. Ничего доделывать, дописывать, додумывать и допереводить не нужно было. Безупречное знание как английского, так и русского языка. Мы надеемся продолжить наше сотрудничество. Всем остальным рекомендуем!