Создание (перевод) описаний к продуктам.

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Необходимо заполнить описания товаров (вина) в таблице вида:

| Производитель | Наименование | Описаниие | Винификация | Легенда |

Описания необходимо использовать ТОЛЬКО с сайтов производителей. Графа "Описание" предназанчена для описания цвета, букета, вкуса вина (1-3 предложения). Графа "Винификация" предназначина для описания методики производства: сколько выдерживается на мезге, сколько и в чем выдерживается, прочие тех особенности (3-5 предложений). Легенда -некоторое описание философии, истории создания, маркетинговый текст данного вина.

Описания должны быть на русском языке, связные, однотипные.

Прошу указывать стоимость работ за 1 описание. Товаров много.

Список позиций (производителей) можно посмотреть тут: http://www.goodwine.ua/ru/--products-wine/

12 лет назад
romaninjo
Роман 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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