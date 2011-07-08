Перевод с нем. на рус. яз.

Ищу переводчика немецкого языка. Нужно перевести весь сайт thesafety.us на немецкий язык. Требуется переводчик на постоянное сотрудничество. Сразу пишите цену за 1000 знаков и указывайте считаете с пробелами или нет. Не пишите в личные сообщения. Наличие портфолио приветствуется.