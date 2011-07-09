Приватный проект для Affina

Нужно перевести небольшой текст . 4 предложения около 300 символов с английского на французский, а также голландский. Оставляйте свои предложения - с вами свяжутся.
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Создание 10 слов
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