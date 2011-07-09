Приватный проект для Affina

$10
ПереводыЗавершен1 заявка209 просмотров
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Создание 10 слов

12 лет назад
lifeware
Алексей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Affina
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Прекрасное качество работы! Большое спасибо, обязательно будем сотрудничать еще.
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату. Надеюсь продолжить сотрудничество.
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