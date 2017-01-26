Перевод РУС-АНГЛ. от english native speaker

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Закрыт12 заявок254 просмотра

ТОЛЬКО носитель языка! Переводить нужно будет посты для соцсетей. Если вы заинтересованы в сотрудничестве, пожалуйста, переведите текст ниже:

Мне самому в это сложно поверить, но это так. В этот день десять лет назад – 1-го февраля 2007 года – я принял решение и начал бизнес тренера, коуча и спикера и вскоре превратил его в один из самых успешных бизнесов эксперта на постсоветском пространстве с многомиллионным оборотом и клиентами в более чем 70+ странах на шести континентах. По этому праздничному поводу мы разрабатываем сейчас для вас новый трёхчасовый онлайн тренинг В ДЕСЯТКУ!™, который я проведу в прямом эфире из Нью-Йорка 1-го февраля 2017 года и на котором поделюсь с вами своими «десятками»: 

1) 10 моих наибольших ошибок за десять лет работы в бизнесе и как их не совершать, чтобы деньги и время не терять; 

В заявке обязательно указывайте стоимость ваших услуг! Перевод человека, с которым мы продолжим сотрудничество, будет оплачен.

8 лет назад
TatiaZ
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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