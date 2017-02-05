Перевод на английский (резюме)

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Завершен8 заявок174 просмотра

Нуждаюсь в переводе с русского на английский. Текст резюме, присутствует технический текст.

Ровно 6000 знаков с пробелами, отдам задание на сегодня.

8 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Благодарю Гульнару, профессионал своего дела. Советую!
Спасибо за выбор! Отличный заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад

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