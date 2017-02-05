Нужен перевод с украинского на русский с двух телерепортажей: В этом перевод только до 1 мин 20 сек: https://twitter.com/chastime/status/823259939665801220 В этом видео перевести только 1 мин 40 сек: http://ukrainian.voanews.com/a/viktor-palamarchuk-ukrainian-express-istoriia-uspihu/3533752.html ...
Перевод на английский (резюме)
Нуждаюсь в переводе с русского на английский. Текст резюме, присутствует технический текст.
Ровно 6000 знаков с пробелами, отдам задание на сегодня.
Выбранный исполнитель
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