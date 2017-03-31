Перевод с украинского на русский

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Завершен24 заявки537 просмотров

Нужен перевод с украинского на русский с двух телерепортажей:

В этом перевод только до 1 мин 20 сек: https://twitter.com/chastime/status/823259939665801220

В этом видео перевести только 1 мин 40 сек: http://ukrainian.voanews.com/a/viktor-palamarchuk-ukrainian-express-istoriia-uspihu/3533752.html

Дайте плз свою цену, оплата ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ PayPal, др. возможностей нет, поэтому плз уточните, можете ли вы принимать оплату через эту систему!

HTML
8 лет назад
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rikkisa
Алёна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Алена прекрасно справилась с заданием!
Прекрасный работодатель, приятный в сотрудничестве

Заявки фрилансеров

rikkisa
Алёна 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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