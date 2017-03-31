Нужен перевод с украинского на русский с двух телерепортажей:

В этом перевод только до 1 мин 20 сек: https://twitter.com/chastime/status/823259939665801220

В этом видео перевести только 1 мин 40 сек: http://ukrainian.voanews.com/a/viktor-palamarchuk-ukrainian-express-istoriia-uspihu/3533752.html

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