#перевод текста по анг языку

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Закрыт23 заявки386 просмотров

перевод текста по анг языку 

дисциплина – Англ 

тема – Перевод + тест с пояснениями 

количество страниц – 4 

оригинальность -30% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 25.01.2017 

дополнительная информация – тест на 3 листах, необходимо перевести и поставить правильный вариант ответа с пояснением почему именно такой вариант. Текст просто проф. перевод

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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