Требуется Перевести текст комикса с русского на английский 3712 зсп за 250руб. Текст в приложении (для ознакомления).
#перевод текста по анг языку
перевод текста по анг языку
дисциплина – Англ
тема – Перевод + тест с пояснениями
количество страниц – 4
оригинальность -30% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 25.01.2017
дополнительная информация – тест на 3 листах, необходимо перевести и поставить правильный вариант ответа с пояснением почему именно такой вариант. Текст просто проф. перевод
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Русский язык - Французский язык Требуется перевод ~500 выражений, состоящих из 2-3 слов, редактирование по смыслу от 1000 до 4000 выражений из 2-4 слов, добавление в них слов по смыслу, написание 3-5 продающих текстов ...Переводы6 заявокЗакрыт8 лет назад
спасибо всем откликнувшимся. перевод выполнили сами. на данный момент предложение не актуально. желаю всем удачи и хороших заказов.Переводы11 заявокЗакрыт8 лет назад
ИЩЕМ ПОМОЩЬ В УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ В ГЕРМАНИИ!!! Будем благодарны за любую помощь в поиске. 24-27 января 2017 состоится остеопатический семинар по биодинамике в педиатрии. Ищем заинтересованного человека ...Переводы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!СРОК ДО 22.01 до 14:00 Необходимо КАЧЕСТВЕННО перевести 10 предложений-фактов о России с русского на английский. Перевод действительно должен быть качественный, т.к гугл переводчик могут использовать все, и он далеко не ...Завершен8 лет назад
Нужно перевести текст с русского на английскийПереводы40 заявокЗакрыт8 лет назад
У исполнителя обязательно должен быть опыт переводов сайта и/или текстов бизнес тематики. Обязательно связь по скайпу для обсуждения перевода. В наличии сейчас порядка 30К текста, со временем появился еще 50К. Перевод нужен ...Переводы3 исполнителяЗавершен8 лет назад
- $3
Требуется помощь с переводом текстов по строительству с уклоном в геологию. Срок 1 неделя. Заранее спасибо! Бюджет = 85 грн за 1800 симв. с проб.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Необходим переводчик на латышский. Сразу пишите Ваш опыт и ставку. Благодарю за внимание.Переводы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть договор на русском языке, необходимо сделать украинскую версию. 10500 знаков 1500 слов Указывайте в проекте стоимость, сроки и условия сотрудничества. (опишите сразу ...Завершен8 лет назад