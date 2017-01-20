Перевод с английского на русский

ИЩЕМ ПОМОЩЬ В УСТНОМ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ В ГЕРМАНИИ!!!

Будем благодарны за любую помощь в поиске.

24-27 января 2017 состоится остеопатический семинар по биодинамике в педиатрии. Ищем заинтересованного человека для участия в последовательном переводе с английского языка на русский для одного участника семинара. Занятость 4-5 часов в день. Место: Ландсберг на Лехе (Бавария) Начало семинара 24 января в 13:00. Знание лексики в психологии, философии и анатомии будут в помощь. Будем рады обсудить условия сотрудничества по телефону